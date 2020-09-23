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Прибывшие из-за границы россияне обязаны соблюдать самоизоляцию

23.09.2020 20:27
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Прибывшие из-за границы россияне обязаны соблюдать самоизоляцию

Режим самоизоляции необходимо соблюдать до получения результатов тестирования на коронавирус.

Россиян, прибывших из-за границы, обяжут проходить ПЦР-тест на наличие коронавируса в течение трех дней после прилета. Также до момента получения результатов тестирования граждане обязаны будут соблюдать режим самоизоляции по месту своего нахождения. Такое распоряжение, которое вступает в силу начиная с 24 сентября, дано главным санитарным врачом России Анной Поповой, пишет ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России нет необходимости вводить новые ограничительные меры.

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