США ввели новые санкции против России

Ограничения введены в отношении восьми россиян и семи компаний из разных стран.

Минфин США ввел новые санкционные ограничения в отношении России и некоторых других стран. Так, под санкции попали восемь российских граждан и семь компаний из трех стран. Как сообщили в министерстве ограничения введены из-за участия в киберпреступлениях, вмешательства в президентские выборы в США, ситуации, сложившейся на Украине, оказания помощи россиянам в избежании санкций. Также ограничения наложены из-за связи с близким к Кремлю Евгением Пригожиным и оказания помощи в расширении влияния России в Центральноафриканской Республике, пишет РИА Новости.

Под санкции попали Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин, Никита Ковалевский, Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов. А также финские организации Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, Lobaye Invest из ЦАР и российские ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос".

Ранее Украина обвинила бывшего президента США Барака Обаму в том, что страна потеряла Крым.