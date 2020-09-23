Во Франции удивились быстрому выздоровлению Навального

У некоторых французских граждан скорость выздоровления оппозиционера России вызвала вопросы, потому что он не смог бы так быстро поправиться после сильного отравления ядом.

Читатели французской газеты Figaro сильно удивились быстрому выздоровлению и выписке из берлинской клиники Charite оппозиционного политика РФ Алексея Навального после якобы смертельно опасного вещества типа "Новичок". Некоторые жители Франции считают, что их ввели в заблуждение, поскольку россиянин не мог в такие короткие сроки поправиться после сильного отравления.

Другие читатели издания предположили: Навальный вряд ли сможет попасть на родину, отметив, что "Скрипали исчезли, когда захотели вернуться". По их мнению, если оппозиционер окажется на территории России, тогда специалисты смогут провести все необходимые проверки и выяснить, что же на самом деле с ним произошло. В этом случае, добавили французы, Навальному придется отвечать перед российским законом.

Остальные граждане Франции обратили внимание на то, что соратники оппозиционного политика доставили в Германию его бутылки, которые находились в номере, а не чашки с чаем со столовой аэропорта. В связи с этим они не исключают того, что члены команды Навального знали, что и где искать.

Кроме того ряд пользователей газеты Figaro связал ситуацию с отравлением россиянина со строительством энергетического проекта "Северный поток - 2", поскольку завершение газопровода сильно отстает от графика, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Навального значительно улучшилось, поэтому немецкие врачи выписали его из стационара.