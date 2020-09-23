Стало известно, почему пенсии работающим пенсионерам не индексируют

Антон Силуанов отметил, что вопрос с пенсиями для работающих и неработающих пенсионеров урегулирован.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов во время выступления в Государственной думе рассказал, почему в стране пенсионные выплаты трудоустроенным пенсионерам не индексируются. Он пояснил, что эта категория граждан помимо пенсии получает еще и заработную плату, которая ежегодно увеличивается. Таким образом, добавил министр, работающие пенсионеры не остаются без индексаций, пишет РИА Новости.

Ранее российский глава Владимир Путин сообщил, что в России в следующем году размер выплат по старости неработающим пенсионерам будет проиндексирован на 6,3 процента.