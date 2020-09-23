Путин: в 2021 году размер пенсии увеличится

Индексация пенсий затронет только тех граждан, которые не работают.

23 сентября лидер России Владимир Путин на встрече с российскими сенаторами в Большом кремлевском дворце заявил, что в 2021 году пенсии в стране будут проиндексированы на 6,3%. Президент подчеркнул, что данный показатель более чем в 1,5 раза превышает уровень ожидаемой инфляции в следующем году. Таким образом, в 2021 году размер пенсии достигнет отметки в 17 432 руб., пишет Лента.ру.

Ранее ПФР опроверг слухи о возможной приостановке пенсионных выплат.