Владимир Зеленский оценил отношения Украины с Россией

Лидер Украины заявил, что Киев ожидает от Москвы основных шагов в достижении мира на Донбассе.

Украинский глава Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske рассказал, что в настоящее время отношения Украины с РФ не простые.

"Седьмой год продолжается война в Донбассе. Россия аннексировала наш полуостров Крым", - сказал он.

Кроме того Зеленский отметил, что раньше у Киева и Москвы было довольно много экономических и человеческих контактов, однако украинская сторона была вынуждена их прекратить из-за действий РФ.

Также президент Украины заявил, что власти страны стремятся прекратить военный конфликт в Донбассе. Он добавил, что для урегулирования ситуации в этом регионе необходимо участие не только Киева, но и Москвы, причем основные шаги должны исходить от России, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Украина обвинила США в "сдаче" Крымского полуострова РФ.