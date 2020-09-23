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Владимир Путин назвал главный инструмент борьбы с бедностью

23.09.2020 15:02
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Владимир Путин назвал главный инструмент борьбы с бедностью

Президент РФ собирается обсудить с правительством механизмы и опыт реализации социального контракта в пилотных регионах страны.

Лидер РФ Владимир Путин в среду в ходе встречи с членами Совета Федерации сообщил, что главным инструментом в борьбе с уровнем бедности в стране должен стать социальный контракт. Он подчеркнул, что этот вопрос будет детально обсуждаться на следующей встрече с российским правительством. Также Владимир Путин напомнил, что с 2021 года соцконтракт начнет внедряться по России. По словам главы государства, в ближайшие 3 года на реализацию данной программы каждый год из федерального бюджета будет направляться в регионы свыше 26 млрд рублей, пишет "Интерфакс".

Справка

Социальный контракт - это пилотный проект, предполагающий заключение специального договора между органами социальной защиты населения и малоимущими гражданами. Отмечается, что такой контакт содержит в себе взаимные обязательства: орган должен предоставить россиянину помощь в виде денежных выплат или предоставления определенных услуг, а гражданин, заключивший данный договор, обязан повысить свою профессиональную квалификацию, устроиться на новую работу или открыть свое дело.

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