ПФР прокомментировал слухи о приостановке пенсионных выплат

Информация о возможной приостановке пенсионных выплат не соответствует действительности.

Ранее пенсионерам посоветовали не держать пенсионные начисления на банковских картах, на которые поступают пенсии. По словам аналитика "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, Пенсионный фонд может приостановить выплаты, если пенсионер не трогает деньги в течение полугода. В Пенсионном фонде прокомментировали заявление эксперта, назвав данную информацию не соответствующей действительности. По словам официального представителя ПФР приостановки выплат не происходит, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Федерация независимых профсоюзов России предложила сделать бессрочными пособия безработным с детьми.