За сутки в России выявлен 6431 новый случай инфицирования COVID-19

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 1122241.

Российские медики продолжают фиксировать рост числа инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки на территории нашей страны выявлен 6431 случай заражения. Из них в Москве зафиксировано 970 случаев инфицирования, в Подмосковье отмечено 215 зараженных, а в Санкт-Петербурге - 208.

Всего в России отмечен 1122241 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 923699 человек, скончалось 19799.

Ранее ООН поблагодарила российского лидера Владимира Путина за предложение бесплатной вакцины от коронавируса для сотрудников ООН.