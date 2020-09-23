Навального выписали из стационара

Немецкие врачи отмечают серьезное улучшение здоровья российского оппозиционера.

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального настолько улучшилось, что медики немецкой клиники "Шарите" приняли решение выписать россиянина из стационара. Лечащие врачи оппозиционера считают нецелесообразным дальнейшее пребывание пациента в стационаре и говорят о скором выздоровлении политика. При этом отмечается, что "отдаленные" последствия отравления веществом типа "Новичок" могут все-таки отразиться на его здоровье, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле российского оппозиционера Алексея Навального слишком много абсурда.