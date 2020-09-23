ООН поблагодарила Путина за бесплатную вакцину от коронавируса

Щедрое предложение российского лидера оценят медицинские службы ООН.

Согласно информации, полученной из офиса спецпредставителя генсека ООН, организация выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение возможности бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Представитель ООН назвал предложение российского лидера щедрым и пообещал, что медицинские службы организации изучат его, после чего будет принято окончательное решение о применении российской вакцины сотрудниками ООН, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин пообещал предоставить сотрудникам ООН возможность бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса российским препаратом.