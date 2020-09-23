Бизнес и власть. Стартовал четвертый этап опроса ТПП РФ «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ»

ТПП РФ начинает четвертый этап всероссийского опроса предпринимателей «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ», в котором примут участие не только бизнесмены, но и представители власти.

Сегодня, 23 сентября, стартовал четвертый этап Всероссийского оперативного опроса предпринимателей для оценки масштаба проблем бизнеса «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ». В рамках этого этапа представители бизнеса смогут не только оценить экономическую ситуацию в стране в настоящий момент, но и отметить существующие препятствия, обозначить проблемы и наметить условия дальнейшего развития предпринимательской деятельности в России. Причем главной особенностью четвертого этапа опроса ТПП РФ станет участие в нем представителей власти, которые ответят на те же самые вопросы. Такое решение позволит сравнить оценки экономической ситуации в стране с двух сторон и выработать единый механизм решения существующих проблем и необходимой поддержки бизнеса.

Всероссийский оперативный опрос предпринимателей для оценки масштаба проблем бизнеса «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ» является новым проектом Торгово-промышленная палата РФ, организованным для оценки настроения бизнес-сообщества и тех проблем, с которыми сталкиваются предприниматели страны в условиях экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса. Правительство России и профильные министерства и ведомства еженедельно получает отчеты о ходе опроса, в результате чего удалось решить конкретные проблемы бизнеса.

Четвертый этап опроса продлится до 9 октября, а его результаты будут сформированы и направлены власти 12 октября. Организаторы надеются выявить актуальные проблемы развития бизнеса на данном этапе, что поможет, если будет необходимо, скорректировать действующие меры государственной поддержки, оказываемой малому и среднему предпринимательству.

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://biznes-barometr-strani-4.testograf.ru/