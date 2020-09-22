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Президент внес в Госдуму проект закона о правительстве

22.09.2020 21:29
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Президент внес в Госдуму проект закона о правительстве

Кандидатура премьера страны должна быть внесена в Госдуму в течение двух недель после вступления президента в должность.

В связи с изменениями, внесенными в Конституцию России, глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму новый проект закона о формировании правительства страны. Так, согласно новому документу, президенту России необходимо в течение двух недель, после своего вступления на пост, направить в Госдуму кандидатуру премьера страны, которую депутаты обязаны рассмотреть в течение одной недели. Также одна неделя отводится депутатам для рассмотрения кандидатов на должности вице-премьеров и министров, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

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