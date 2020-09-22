Путин: бесплатная вакцина должна быть доступна всем людям

Россия готова делиться с другими странами своими разработками.

Во время своего выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоялось в формате видеоконференции, президент России Владимир Путин заявил, что в будущем вакцина от коронавируса должна быть доступна всему мировому сообществу. Причем, по словам российского лидера, вакцина для всех людей должна быть бесплатной. Поэтому Россия готова делиться не только своими разработками, но и поставлять вакцины в другие страны, выразившие в них заинтересованность.

Также Владимир Путин предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, которые, по его словам, уже обращались к российской стороне с просьбой о возможности пройти вакцинацию новым препаратом, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, глава ООН заявил, что организация работает над созданием недорогой вакцины от коронавируса и она будет доступна для всех государств.