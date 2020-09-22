Президент РФ выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН

Ожидается, что доклад Владимира Путина будет опубликован после 18:00 мск.

Выступление главы РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН будет транслироваться 22 сентября в 18:00 мск в формате видеообращения (из-за пандемии коронавируса). Отмечается, что президент России выступит в первой группе лидеров стран на утренней сессии, которая начинается в 17:00 мск. Перед обращением Владимира Путина покажут доклады глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы, пишет "Интерфакс".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент РФ примет участие в заседании на 75-й сессии ГА ООН в режиме видеосвязи.