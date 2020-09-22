Генсек ООН предостерег страны от появления "вакцинного национализма"

Антониу Гутерриш сообщил, что ООН работает над созданием недорогой вакцины против COVID-19, которая будет доступна для всех государств.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 22 сентября, в ходе выступления на 75-й Генассамблее организации осудил попытки некоторых стран приобрести препараты от коронавируса нового типа только для своих граждан. По его мнению, такой "вакцинный национализм" (распространение препарата против COVID-19 в собственных интересах) несправедлив и изначально провален, поскольку ни одно государство не сможет защитить себя от вируса до тех пор, пока все жители планеты не будут в безопасности, пишет ТАСС.

Ранее гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый рассказал, почему российский лекарственный препарат от коронавируса "Арепливир" стоит свыше 12 тыс. рублей.