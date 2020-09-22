Украина обвинила Обаму в "сдаче" Крыма России

Давид Жвания считает, что экс-лидер США Барак Обама "играл в свои игры" с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому Крым стал частью России не случайно.

Бывший депутат Верховной рады Давид Жвания в ходе обращения, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал, что Украина потеряла Крымский полуостров из-за США. Он пояснил, что в 2014 году Александр Турчинов, исполнявший в этот период времени обязанности украинского главы, действовал по указке администрации американского экс-президента Барака Обамы. По его словам, Вашингтон потребовал от Киева не предпринимать никаких действий в ситуации с присоединением Крыма к России.

"Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - цитирует газета Известия слова Турчинова.

Ранее замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин выразил мнение, что на Донбассе мир может быть достигнут в течение текущего года.