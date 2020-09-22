Песков прокомментировал требование Навального вернуть ему одежду

Российские специалисты не нашли следов отравляющих веществ на одежде Алексея Навального.

Во вторник, 22 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал просьбу российского оппозиционера Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли правоохранительные органы России.

"При всем уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", - заявил он.

Также Песков отметил, что российская сторона до сих пор испытывает трудности при расследовании инцидента с россиянином, поскольку большая часть улик была вывезена за границу. Пресс-секретарь Кремля не исключил, что соратники Навального могут сознательно скрывать важные улики по данному делу, доставляя их в Германию, пишет "Интерфакс".

Напомним, что 21 сентября оппозиционер потребовал от следователей РФ вернуть ему одежду, в которой он находился до госпитализации в омской больнице, так как отведенные 30 суток на доследственную проверку истекли. Навальный предполагает, что его могли отравить через вещи, поскольку следы яда были обнаружены на теле.

Ранее Песков заявил, что в деле российского оппозиционера довольно много абсурда.