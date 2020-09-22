Предприятиям рекомендуют перейти на удаленный режим работы

Владимир Чуланов считает, что для профилактики заболеваемости коронавирусом российским компаниям следует перейти на дистанционный формат работы.

Главный внештатный инфекционист российского Министерства здравоохранения Владимир Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня" посоветовал отечественным предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы, если данный вариант позволяет сохранить функционирование компании. По его мнению, это поможет сократить количество заразившихся коронавирусом в осенне-зимний период, когда наблюдается подъем заболеваемости, характерный для любых вирусов и инфекций.

Помимо этого Чуланов призвал всех сотрудников российских предприятий соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также проводить дезинфекцию помещений, пишет РИА Новости.

Ранее вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил, что в России пандемия COVID-19 проходит иначе, по сравнению с другими странами.