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Президент подписал указ об отставке губернатора Белгородской области

22.09.2020 12:48
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Президент подписал указ об отставке губернатора Белгородской области

Евгений Савченко покинул занимаемый пост по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Глава государства подписал соответствующий указ. Известно, что Евгений Савченко написал заявление о своем уходе с занимаемой должности по собственному желанию. О решении губернатора стало известно еще 17 сентября из сообщения его пресс-службы, пишет RT.

Как сообщает Бел.RU, депутаты Белгородской областной думы единогласно одобрили кандидатуру бывшего губернатора региона Евгения Савченко в Совет Федерации, а пост главы региона займет Денис Буцаев, назначенный на должность первого заместителя губернатора.

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