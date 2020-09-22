У переболевших лихорадкой денге есть иммунитет к COVID-19

Американский ученый выявил зависимость между наличием антител к лихорадке денге и иммунитетом к коронавирусу.

Профессор Университета Дьюка Мигель Николелис рассказал о своем новом исследовании, согласно которому у пациентов, перенесших лихорадку денге, отмечается наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил Reuters. Профессор Николелис обратил внимание, что в тех регионах, где отмечались вспышки лихорадки денге, коронавирус распространяется более медленными темпами. По словам профессора, если более масштабные исследования подтвердят сделанные им выводы, то люди смогут получать иммунитет к коронавирусу через прививку от лихорадки денге, пишет РИА Новости.

Ранее глав Роспотребнадзора Анна Попова оценила введение новых ограничений в России из-за коронавируса.