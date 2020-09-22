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В России отмечено 6215 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки

22.09.2020 11:48
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В России отмечено 6215 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки

Общее количество зараженных в России достигло 1115810 человек.

В России продолжает расти ежедневное количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки медики обнаружили 6215 новых случаев инфицирования. Из них в Москве отмечено 980 новых случаев заражения, в Московской области - 172, а в Санкт-Петербурге - 211.

При этом общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1115810 человек, выздоровело 917949, скончалось 19649.

Ранее представитель компании, создавшей препарат от COVID-19, объяснил его высокую стоимость.

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За сутки в России обнаружено 6149 новых случаев инфицирования COVID-19
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