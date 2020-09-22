Пенсионерам советуют не хранить пенсии на банковских картах

Пенсионный фонд может приостановить выплаты, если их не снимают в течение полугода.

Аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал, почему опасно хранить пенсии на банковских картах. По его словам, если пенсионер оставляет перечисленные ему пенсионные средства на банковской карте, на которую ему приходят выплаты, и не трогает деньги в течение полугода ему могут быть приостановлены выплаты. Пенсионный фонд может счесть пенсионера скончавшимся или переехавшим в другой регион и приостановит выплаты, чтобы защитить государство от "лишних затрат", пишет агентство Прайм.

Как ранее сообщал Капитал страны, власти предоставляют россиянам противоречивые данные. Так Минэкономразвития сообщает о росте зарплат россиян, в то время как налоговая фиксирует сокращение фонда оплаты труда.