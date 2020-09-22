Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 СЕН, 11:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 СЕН, 11:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Ростуризм начинает прием заявок на гранты для туристической отрасли

22.09.2020 10:47
Комментарии
Ростуризм начинает прием заявок на гранты для туристической отрасли

Сумма грантов будет доходить до 3 млн рублей, а общий объем выделенных средств составляет 1,2 млрд рублей.

Во время Всероссийской конференции профессионалов индустрии туризма «Сезон 2020: катастрофа или время возможностей?», стартовавшей с 21 сентября в Анапе Краснодарского края, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Лысенкова Елена объявила о начале конкурса на предоставление субсидий для предпринимателей в сфере туризма. Субсидии будут предоставляться из федерального бюджета по четырем направлениям: на закупку оборудования, разработку новых туристических маршрутов, создание доступной инфраструктуры и на создание программного обеспечения для сферы туризма. Общий объем выделяемых средств составит 1,2 млрд рублей, а сумма одного гранта может достигать 3 млн рублей. В конкурсе могут принять участие компании и индивидуальные предприниматели. Прием заявок закончится 8 октября текущего года.

Ростуризм объявил о начале конкурса в сфере туризма именно в Анапе не случайно. Данный регион занимает одну из лидирующих позиций по привлечению инвестиций. Интерес к региону проявляют не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, отмечая большой потенциал и серьезные перспективы Анапы для развития туристической отрасли.

Комментировать (без регистрации)
Туристический сезон 2020: катастрофа или время возможностей?
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

ЦБ девальвирует рубль. На это есть две причины

ЦБ девальвирует рубль. На это есть две причины
Экономика

Зарплаты выросли на фоне падения экономики. Зачем россиянам врут

Зарплаты выросли на фоне падения экономики. Зачем россиянам врут
Экономика

Центробанк набрал валютных долгов, чтобы спасти рубль от обвала

Центробанк набрал валютных долгов, чтобы спасти рубль от обвала
Экономика

Сбербанк перестанет быть банком за 300 млн долларов

Сбербанк перестанет быть банком за 300 млн долларов
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря

На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря

В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

Новости дня

09:55 Банки начинают перечислять зарплаты по номеру телефона Банки начинают перечислять зарплаты по номеру телефона
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21 СЕН, 21:33 США создадут коалицию против "Северного потока - 2" США создадут коалицию против "Северного потока - 2"
21 СЕН, 20:26 Главы МИД стран Евросоюза не договорились по санкциям в отношении Белоруссии Главы МИД стран Евросоюза не договорились по санкциям в отношении Белоруссии
21 СЕН, 19:09 Создатель препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость Создатель препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
21 СЕН, 17:56 Тихановская: если понадобится, протесты в Белоруссии могут продолжаться годы Тихановская: если понадобится, протесты в Белоруссии могут продолжаться годы
21 СЕН, 16:35 Алексей Кудрин нашел способ избежать повышения налогов Алексей Кудрин нашел способ избежать повышения налогов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 СЕН, 15:12 Попова оценила введение новых ограничений в России из-за COVID-19 Попова оценила введение новых ограничений в России из-за COVID-19

Узнай, страна!

21 СЕН, 14:52 На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря На Ямале начали добывать газ в акватории залива арктического моря
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 СЕН, 14:35 В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею В Новосибирске начали строить новый аэровокзальный комплекс к Молодёжному чемпионату мира по хоккею
21 СЕН, 12:56 В Санкт-Петербурге успешно испытан первый российский прибор для определения последовательности ДНК В Санкт-Петербурге успешно испытан первый российский прибор для определения последовательности ДНК
18 СЕН, 16:10 ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком? ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком?
18 СЕН, 13:40 В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
18 СЕН, 13:15 В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 СЕН, 14:11 В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов
17 СЕН, 13:26 В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании
17 СЕН, 13:06 В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких
16 СЕН, 16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter