Ростуризм начинает прием заявок на гранты для туристической отрасли

Сумма грантов будет доходить до 3 млн рублей, а общий объем выделенных средств составляет 1,2 млрд рублей.

Во время Всероссийской конференции профессионалов индустрии туризма «Сезон 2020: катастрофа или время возможностей?», стартовавшей с 21 сентября в Анапе Краснодарского края, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Лысенкова Елена объявила о начале конкурса на предоставление субсидий для предпринимателей в сфере туризма. Субсидии будут предоставляться из федерального бюджета по четырем направлениям: на закупку оборудования, разработку новых туристических маршрутов, создание доступной инфраструктуры и на создание программного обеспечения для сферы туризма. Общий объем выделяемых средств составит 1,2 млрд рублей, а сумма одного гранта может достигать 3 млн рублей. В конкурсе могут принять участие компании и индивидуальные предприниматели. Прием заявок закончится 8 октября текущего года.

Ростуризм объявил о начале конкурса в сфере туризма именно в Анапе не случайно. Данный регион занимает одну из лидирующих позиций по привлечению инвестиций. Интерес к региону проявляют не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, отмечая большой потенциал и серьезные перспективы Анапы для развития туристической отрасли.