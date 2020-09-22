Банки начинают перечислять зарплаты по номеру телефона

Все юридические лица смогут воспользоваться новым сервисом для перечисления средств физическим лицам.

На территории России начал работу сервис переводов, которым могут воспользоваться компании для перечисления денежных средств физическим лицам через систему быстрых платежей (СБП). Причем речь идет не только о перечислении зарплат сотрудникам. Сервисом могут воспользоваться микрофинансовые организации для перечисления кредитных средств или магазины для осуществления возвратов. В настоящее время сервис начал работать для клиентов Делобанка, а в течение полугода система заработает и в других кредитных организациях, пишут Известия.

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