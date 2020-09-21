США создадут коалицию против "Северного потока - 2"

Российский газопровод создает угрозу не только для Европы, но и для Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США надеются остановить "Северный поток - 2" для чего будет создана коалиция. Об этом политик рассказал в своем интервью изданию Bild. По его словам, российский газопровод не только создает риск для Европы, так как она становится зависимой от ресурсов России, но также угрожает энергетической безопасности Украины, пишет RT.

Ранее МИД России заявил, что Россия не будет продлять СНВ на условиях США.