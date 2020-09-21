Главы МИД стран Евросоюза не договорились по санкциям в отношении Белоруссии

Теперь судьбу санкций против Белоруссии решат европейские лидеры.

Глав евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что во время заседания Совета глав МИД ЕС, не удалось достичь единодушия в принятии решения о введении санкционных ограничений в отношении Белоруссии. Боррель отметил, что для введения санкций необходимо именно единое решение всех представителей, чего не было. Теперь, вопрос санкций будет рассмотрен лидерами европейских стран в ходе саммита 24-25 сентября, пишет РИА Новости.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что если понадобится, протесты в Белоруссии будут проходить много лет.