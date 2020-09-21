Создатель препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Розничная стоимость "Арепливира" в российских аптеках начинается от 12320 рублей за одну упаковку, в которой содержится 40 таблеток по 200 мг. Данное лекарство отпускается только по рецепту врача.

Генеральный директор фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября в эфире "Первого канала" объяснил, почему отечественное лекарство от коронавируса нового типа "Арепливир" стоит свыше 12000 рублей за одну упаковку. Он пояснил, что этот препарат, спасающий жизни людей, был создан в очень сжатые сроки (в течение трех месяцев), что потребовало мобилизации значительных финансовых и человеческих ресурсов. Также Белый подчеркнул, что "Арепливир" показал свою эффективность в борьбе с COVID-19 и все пациенты, которые принимали данное лекарство, не были подключены к аппарату ИВЛ. Он добавил, что российский препарат является самым дешевым средством в мире против коронавируса, пишут "Известия".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в субъектах РФ не нужно вводить новые ограничительные меры из-за увеличения числа заболевших COVID-19.