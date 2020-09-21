Тихановская: если понадобится, протесты в Белоруссии могут продолжаться годы

Светлана Тихановская подчеркнула, что все протестные акции, проходящие на белорусской территории, должны и будут проходить в мирном русле.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 21 сентября на внеплановом заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента, посвященном белорусской ситуации, рассказала, что действующий глава республики Александр Лукашенко отказывается идти на контакт с гражданами страны. Также она добавила, что протестные акции на территории Белоруссии будут продолжаться, поскольку между оппозицией и властями республики отсутствует диалог.

"Мы будем протестовать столько, сколько будет надо - недели, месяцы или даже годы", - заявила Тихановская.

Кроме того она заключила, что Лукашенко надеется на скорое завершение несанкционированных митингов, поэтому белорусский глава не хочет вести переговоры с Координационным советом оппозиции. Однако, по ее словам, акции протеста продолжатся до тех пор, пока руководство республики не начнет общение с народом, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее российский министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему Россия решила выдать кредит Белоруссии.