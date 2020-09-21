Алексей Кудрин нашел способ избежать повышения налогов

Алексей Кудрин считает, что доходы бюджета от приватизации государственного имущества могут составить около 200-300 млрд в год.

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления на заседании комитета по бюджету и налогам в Государственной думе предложил увеличить темпы приватизации госимущества. Он полагает, что продажа принадлежащих государству предприятий позволит в ближайшие 5-6 лет не допустить повышения некоторых налогов для бизнеса и граждан. Также Кудрин добавил, что доходы бюджета от приватизации могут составить около 200-300 млрд в год, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в России пособия по безработице россиянам с несовершеннолетними детьми могут сделать бессрочными.