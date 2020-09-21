Попова оценила введение новых ограничений в России из-за COVID-19

Анна Попова отметила, что на данный момент в стране эпидемиологическая ситуация стабильна.

В понедельник руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге заявила, что в целом обстановка с распространением коронавируса в России стабильная, поэтому сейчас нет необходимости вводить новый режим ограничительных мер. Она пояснила, что рост количества инфицированных COVID-19 на территории страны связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона.

"Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры", - сказала Попова.

Также главный российский санитарный врач напомнила гражданам, что соблюдение простых правил предосторожности поможет сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса: частое мытье рук, дезинфекция помещений, социальная дистанция и масочный режим, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что российское правительство приняло эффективные и достаточные меры для борьбы с COVID-19. Она добавила, что возобновлять карантин в стране не требуется.