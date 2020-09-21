Фокин: мир в Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года

Витольд Фокин считает, что процесс разрешения конфликта на юго-востоке Украины нельзя "замораживать".

21 сентября заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин в интервью "Украинскому радио" выразил мнение, что мир в Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года, но при наличии определенных условий. По его словам, если власти Украины примут закон о запрете пропаганды и разжигании войны на юго-востоке страны, а также "при наличии политической воли" и соблюдении определенных требований, ситуация в Донбассе может разрешиться в течение текущего года, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что РФ отказалась продлевать СНВ-3 на условиях США.