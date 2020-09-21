МИД: Россия не будет продлять СНВ на условиях США

Предложение США по СНВ является ультиматумом.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал интервью спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли о том, что США сделали России хорошее предложение по заключению нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям. Рябков заявил, что предложение США является ультиматумом и Россия не готова продлить соглашение на предложенных условиях, пишет РБК.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность введения ЕС санкционных ограничений в отношении Белоруссии.