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За сутки в России обнаружено 6149 новых случаев инфицирования COVID-19

21.09.2020 12:28
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За сутки в России обнаружено 6149 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество инфицированных в России составило 1109595 человек.

За минувшие сутки российские медики обнаружили 6149 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 915 случаев отмечено в Москве, 193 зараженных обнаружено в Московской области, 209 случаев инфицирования зафиксировано в Санкт-Петербурге.

Всего в России отмечено 1109595 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 911973 человека, скончалось 19489.

Ранее Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал об особенностях вакцинации российским препаратом «Спутник V».

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В России за сутки обнаружено 6148 новых случаев заражения коронавирусом
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