Госдума рассмотрит проект закона о всероссийском сносе жилья

Власти получат право на снос или реконструкцию не только аварийного жилья, но и любого объекта недвижимости.

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, согласно которому сносить можно будет не только аварийное жилье, а власти получат право принимать решение о сносе или реконструкции любого объекта недвижимости. При этом отмечается, что только при согласии двух третей собственников и арендаторов жилой объект может быть определен на снос или расселение, а жильцам должна быть предоставлена аналогичная жилая площадь в том же районе проживания или компенсация стоимости потерянного жилья, пишет Коммерсант.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России выросли цены на аренду жилья.