Пособия безработным с детьми могут сделать бессрочными

Инициатива ФНПР рассматривается Правительством РФ.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает, что пособия по безработице в семьях с детьми необходимо сделать бессрочными. Такая инициатива прописана в поправках к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. В настоящее время те родители, которые потеряли работу во ходе эпидемии коронавируса, получают по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в качестве дополнения к пособию. ФНПР предлагает сделать эти пособия постоянными, увеличив выплачиваемую сумму более чем в три раза, пишут Известия.

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