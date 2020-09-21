Академик Караулов рассказал об особенностях вакцинации от COVID-19

Точные сведения о группах риска можно будет получить только после окончания клинических испытаний препарата.

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал об особенностях российской вакцины «Спутник V». По его словам, так как новая вакцина все еще проходит испытания, неясно, какие группы населения получат рекомендации о запрете на вакцинацию. В настоящее время понятно, что ограничения коснутся людей с первичными иммунодефицитами, а вот аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания, скорее всего, не будут противопоказаниями к вакцинации. Однако для более точной картины необходимо дождаться рекомендаций Минздрава России после завершения третьей фазы клинических испытаний препарата, пишет RT.

При этом академик указал, что уже сейчас можно пройти вакцинация от гриппа и пневмококка людям, входящим в группы риска, а уже через месяц сделать прививку и от коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что в России нет необходимости в повторном введении карантина.