Силуанов объяснил, зачем выдали кредит Белоруссии

Поддерживая Белоруссию, России помогает и своей экономике.

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, почему было принято решение о выдаче кредита Белоруссии. По его словам, данные средства пойдут на поддержку экономики страны, что положительно скажется и на экономической ситуации в России, так как в случае получения кредита белорусская сторона не допустит задержек с оплатой и сможет рассчитаться с российскими поставщиками. Также Силуанов отметил, что Белоруссия является давним и очень надежным партнером России, который не допускает просрочек по кредитным обязательствам, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что согласно данным Росстата, в России более 19 млн человек оказались за чертой бедности, но власти отказываются выделять средства на поддержку населения, считая, что сделали достаточно.