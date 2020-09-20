В ВОЗ оценили необходимость введения карантина в России

Меры, принятые властями страны в связи с эпидемией коронавируса, являются эффективными и достаточными.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию, сложившуюся в России с коронавирусной инфекцией. По ее словам в настоящее время нет необходимости для введения новых ограничительных мер или возобновления карантина в стране. Вуйнович отметила, что хотя в России продолжают фиксироваться новые случаи инфицирования коронавирусом, меры, принятые правительством страны, являются эффективными и достаточными. Она подчеркнула, что все общество должно соблюдать специальные режимы, принятые в России, пишет ТАСС.

Напоминаем, что общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1103399 человек, выздоровело 909357 человек, скончалось 19418.