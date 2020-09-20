В России восстанавливаются цены на жилье

Эксперты не ожидают дальнейшего роста цен на аренду жилья.

В России начал восстанавливаться рынок долгосрочной аренды. Согласно данным ЦИАН, в текущем месяце цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны увеличились в среднем на 1,1% и составили 17,4 тыс. рублей в месяц, а стоимость аренды двухкомнатных квартир составила порядка 25,2 тыс. рублей, показав рост на 1,2%. При этом отмечается, что собственники жилья стали реже предоставлять скидки на аренду квартир, а арендаторы предпочитают снимать жилье не в центре города, а в спальных районах, пишет Коммерсант.

Как ранее сообщал Капитал страны, в следующем году расходы федерального бюджета на экономику впервые за семь лет превысят расходы на оборону страны.