В России за сутки обнаружено 6148 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 1103399 человек.

За минувшие сутки российские медики обнаружили 6148 новых случаев инфицирования коронавирусом на территории России. Из них в Москве отмечено 860 новых случаев заражения, в Подмосковье обнаружено 188 инфицированных, а в Санкт-Петербурге - 214.

Всего в России отмечено 1103399 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 909357 человек, скончалось 19418.

Ранее российский вирусолог назвал несколько странностей в распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны.