Экономика России оказалась важнее обороны

Общий объем расходов бюджета в 2021 году составит 21,52 трлн рублей.

В следующем году расходы федерального бюджета на экономику впервые за семь лет превысят расходы на сферу обороны. Так, согласно проекту бюджета на 2021 год, расходы на национальную экономику составят 3,37 трлн рублей или 15,7% общих расходов бюджета, в то время как расходы на оборону запланированы в размере 3,11 трлн рублей или 14,5%. При этом на социальную политику будет потрачено 5,8 трлн рублей или 27% расходов бюджета, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, по данным Росстата 19,9 млн россиян, или каждый седьмой житель страны, оказались за чертой бедности.