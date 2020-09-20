Вирусолог рассказал о странностях коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России может не наступить.

Вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов рассказал о распространении коронавирусной инфекции в России. По его словам, на территории России эпидемия проходит не так, как в других странах. Странность состоит в том, что в тех регионах, которые изначально были затронуты инфекцией не слишком сильно, распространение вируса началось значительно позже. При этом Ершов отметил, что на территории нашей страны все еще идет первая волана коронавируса и, по его мнению, вторая волна может так и не наступить, пишет URA.RU.

Напоминаем, что в России начались продажи двух препаратов от коронавируса.