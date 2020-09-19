Новый мировой рекорд российских Ту-160

Российские сверхзвуковые бомбардировщики провели в воздухе более 25 часов.

Командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил о новом мировом рекорде, установленном российскими сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками России Ту-160. По его словам, рекорд установлен в дальности и продолжительности беспосадочного полета. Летчики провели в воздухе более 25 часов и преодолели более 20 тыс. км, выполнив три дозаправки в воздухе, пишет ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия обладает самым мощным и точным вооружением на сегодняшний день, аналогов которому нет во всем мире.