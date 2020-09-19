МИД прокомментировал возможное введение санкций против Белоруссии

Инициативы ЕС по Белоруссии являются прямым вмешательством в суверенные дела страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание введения ЕС санкционных ограничений. По ее словам, это может негативно сказаться на возможность диалога с властями Белоруссии. Также Захарова прокомментировала приглашение в Брюссель бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для выступления на совещании министров иностранных дел государств-членов ЕС. Политик отметила, что "заигрывание с самоназначенным представителем белорусской оппозиции" является прямым вмешательством ЕС в суверенные дела белорусского государства, пишет ТАСС.

Как ранее писал Капитал страны, Россия предоставит Белоруссии 1,5 млрд долларов в качестве кредита на 10 лет.