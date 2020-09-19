Путин: в создании Россией гиперзвукового оружия виноваты США

Именно выход США из договора по ПРО вынудил Россию приступить к созданию гиперзвукового оружия.

Президент России Владимир Путин заявил, что в том, что у России появилось гиперзвуковое оружие виноваты США. По его словам именно выход Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к созданию новейшего вооружения, которое могло противостоять американской системе стратегической ПРО. И теперь Россия обладает "самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня". Президент отметил, что аналогов российскому вооружению в настоящее время нет ни у кого в мире, пишет ТАСС.

Ранее российская сторона потребовала от США разъяснения по поводу вмешательства в дела Крыма, о котором сообщалось в репортаже американского телеканала NBC.