В России обнаружено более 6 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки
Общее количество инфицированных в России достигло 1097251.
За минувшие сутки в России обнаружено более 6 тыс. инфицированных коронавирусом. Так, суточное количество случаев заражения, зарегистрированное на территории нашей страны, достигло 6065. Из них 825 зараженных обнаружено в Москве, 175 - в Подмосковье, 212 - в Санкт-Петербурге.
Всего на территории России отмечен 1097251 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 906462, скончалось 19339.
В России начинается продажа препарата от коронавируса. Его стоимость в рознице будет начинаться от 12 320 рублей за упаковку, в которой содержится 40 таблеток по 200 мг.
Написать комментарий