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В России обнаружено более 6 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки

19.09.2020 13:19
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В России обнаружено более 6 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки

Общее количество инфицированных в России достигло 1097251.

За минувшие сутки в России обнаружено более 6 тыс. инфицированных коронавирусом. Так, суточное количество случаев заражения, зарегистрированное на территории нашей страны, достигло 6065. Из них 825 зараженных обнаружено в Москве, 175 - в Подмосковье, 212 - в Санкт-Петербурге.

Всего на территории России отмечен 1097251 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 906462, скончалось 19339.

В России начинается продажа препарата от коронавируса. Его стоимость в рознице будет начинаться от 12 320 рублей за упаковку, в которой содержится 40 таблеток по 200 мг.

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В России за сутки выявлено 5905 случаев инфицирования коронавирусом
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