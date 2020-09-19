В Германии оценили риск от остановки "Северного потока - 2"

Штрафные санкции из-за остановки газопровода могут доходить до 10 миллиардов евро.

Остановка российского газового проекта "Северный поток - 2" грозит Германии миллионными штрафами. Об этом заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт. Он отметил, что в проекте заняты не только Германия и Россия, в него входят порядка 100 компаний из разных стран, которые вложили средства в реализацию проекта. А в случае запрещения строительства газопровода немецкая сторона должна будет выплатить им всем компенсации. По мнению Гердта, штрафы могут составить более 10 миллиардов евро, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что главы шести регионов Германии потребовали от властей завершить строительство "Северного потока - 2".