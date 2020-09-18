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Песков: в деле Навального слишком много абсурда

18.09.2020 19:55
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Песков: в деле Навального слишком много абсурда

Россия так и не получила доказательств отравления Навального, а верить на слово Кремль никому не будет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о деле российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, в этой ситуации слишком много абсурда. Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не может получить доказательства отравления Навального, которых не обнаружили омские медики. А верить на слово Кремль, по словам Пескова, никому не будет.

Комментируя ситуацию с бутылкой из-под воды, на которой якобы были обнаружены следы отравляющего вещества, Песков отметил, что правоохранительным органам необходимо выяснить, каким образом вещественное доказательство по делу о возможном отравлении россиянина попало в Германию. Также политик привел слова экспертов, согласно которым, если на бутылке действительно содержались следы отравляющего вещества типа "Новичок", все кто к ней прикасался должны были получить отравление, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказались сотрудничать с российскими правоохранителями и отвечать на запросы России по делу оппозиционера Алексея Навального.

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