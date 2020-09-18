Россияне увеличили покупку валюты

Увеличился спрос на приобретение крупных сумм от $2000 и выше.

Согласно данным Банка России, россияне стали покупать больше валюты. В июне покупка валюты физическими лицами побила шестилетний рекорд и составила $1,932 млрд. При этом средняя сумма приобретения валюты равнялась 2638 долларам и 2008 евро. Аналитики полагают, что рост спроса на валюту связан с неопределенной ситуацией на рынке из-за пандемии коронавируса, а также с угрозой введения новых санкционных ограничений в отношении России, пишут Известия.

Ранее Банк России сообщал, что за июль текущего года россияне перевели за рубеж рекордный объем денежных средств.